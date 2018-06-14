رئيس الحكومة الأردنية الجديد قرر سحب مشروع قانون الضريبة الذي تسبب باحتجاجات

عمان: قرر رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز الخميس ان يسحب رسميا من مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان اثار احتجاجات واسعة في المملكة أدت لاستقالة سلفه هاني الملقي.

وبحسب موقع رئاسة الوزراء الاردنية الالكتروني قرر الرزاز رسميا “سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الخميس)”. وعقدت الجلسة عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.(أ ف ب) .