جماهير ريال مدريد تُغازل نيمار قبل بداية كأس العالم

لندن-”القدس العربي”:

تغلب الحس الوطني لعشاق ريال مدريد أصحاب الجنسية الإسبانية، على عاطفتهم تجاه ناديهم، وبالأخص تجاه الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو، الذي سيكون خصمًا هذه المرة في نهائيات كأس العالم، عندما يقود منتخب بلاده البرتغالي لمقارعة لا روخا في مجموعة الموت الثانية التي تضم المغرب وإيران.

وللمرة الثانية في غضون شهرين ونصف تقريبًا، تخّلى عشاق الميرينغي عن صاروخ ماديرا في استفتاء تابع لصحيفة “الماركا”، فبعد الانحياز للغريم التقليدي ليونيل ميسي في استفتاء نهاية مارس / آذار، في التصويت لاختيار اللاعب المُرشح للفوز بجائزة لاعب مونديال الثلج، جاءت الصفعة الثانية بالتصويت لنيمار جونيور، ليفوز بجائزة هداف المسابقة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة التابعة لريال مدريد، فإن أغلى لاعب في التاريخ حصل على أعلى نسبة أصوات في الاستفتاء الخاص بهداف كأس العالم، بأخذ 28% من الأصوات، والمصيبة الأكبر لرونالدو، أن ليو جاء في المركز الثاني بـ26% من الأصوات، في حين خرج قائد أحفاد فاسكو دا غاما بـ8% فقط، والفرعون محمد صلاح بـ2%.

وفسر البعض انقلاب جماهير الريال على أيقونة العصر الحديث، على أنه نتيجة المنافسة بين البرتغال وإسبانيا في المجموعة، لكن آخرون اعتبروا ذلك، إشارة واضحة من الجماهير، إلى أنها غير راضية عن الصراع الدائر بين اللاعب والرئيس فلورنتينو بيريز في ملف تجديد عقده، المُعقد للغاية لعدم توصل كلا الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن الأمور المالية المتعلقة بالراتب السنوي لأفضل لاعب كرة قدم في العالم آخر عامين، أو كما فهمت الماركا، أن جماهير النادي تُغازل نجم باريس سان جيرمان، مع تزايد أنباء ارتباط مستقبله بأصحاب “سانتياغو بيرنابيو” ليتقمص دور البطل في مرحلة ما بعد رونالدو.