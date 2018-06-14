فنان تونس: المجاهرة بالإفطار في رمضان “إرهاب علماني” -(فيديو)

تونس – “القدس العربي” من حسن سلمان :

اتهم فنان تونسي الأطراف الداعية إلى السماح بالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بممارسة “الإرهاب العلماني” في بلد مسلم.

وقال الفنان أكرم ماغ أن الحملة التي تقودها بعد الأطرف للمطالبة بعدم غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك هي نوع من “الإرهاب العلماني”، مشيرا إلى أنه مع مبدأ احترام الصائمين “لأننا في بلد مسلم”.

وأوضح في تصريح إذاعي “لست ضدّ فتح المطاعم للمرضى، لكني ضدّ التجاهر بالإفطار. أنا متحرر فكريا لكنني ضدّ الإرهاب العلماني”.

وكان نشطاء تونسيون نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة وسط العاصمة للمطالبة بافتتاح المقاهي والمطاعم و”الحق” في المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، مرددين شعارات من قبيل”حلوا القهاوي. واجب موش مزية” (افتحوا المقاهي. واجب وليس فضلا) و”حرية. حرية في دولة مدنية” و”قوانين الداعشية (الدولة الإسلامية) طبّقها في السعودية”، وهو ما دعا أحد رجال الدين إلى نعتهم بـ”شياطين الإنس″، فيما أكدت وزارة الداخلية التزامها بإغلاق المقاهي في نهار رمضان “احتراما لمشاعر المسلمين ومقدساتهم”.