مونديال الفرصة الأخيرة لميسي ورنالدو ورهان الكرة الذهبية لنيمار وصلاح

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

تصدرت صور كل من كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم حالياً، وخصمه اللدود ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم المنتخب البرازيلي نيمار دا-سيلفا ومهاجم المنتخب الفرنسي آنتوان غريزمان و نجم كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية محمد صلاح، غلاف عدد صحيفة’’ ليكيب’’ الفرنسية الصادر، الخميس، تزامناً مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت عالمياً:’’ إذا كان ميسي وكريستيانو رونالدو قد هيمنا على الكرة الذهبية خلال السنوات العشر الأخيرة، فإنه اليوم هناك لاعبون يتربصون بهما لإزاحتهم من هذا العرش في مقدمتهم البرازيلي نيمار والمصري محمد صلاح أو الفرنسي آنطوان غريزمان.

وأوضحت’’ ليكيب’’ أن مونديال روسيا 2018 يشكل فرصة ميسي ورونالدو الأخيرة للظفر ببطولة كأس العالم، تحت ضغط الثلاثي نيمار صلاح غريزمان الذي يجسد المستقبل.

آخر فرصة

ميسي، البالغ من العمر 30عاما، يخوض موندياله الرابع مع المنتخب الأرجنتيني، بشعور مزودوج: الأول روح تحقيق انجاز جديد، بعد أن فاز بكل الألقاب الممكنة مع ناديه برشلونة، خاصة أن نجم برشلونة -الحائز على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات-يدرك أنها قد تكون آخر فرصة لرفع البطولة الأغلى في العالم. أما الشعور الثاني فهو شعور الثأر، على الصعيد الفردي و الجماعي معاً، بعد أن فشل منتخب التانغو في مبارياته النهائية الثلاثة التي خاضها في السنوات الأخيرة وشارك فيها ميسي (نهائي كأس العالم 2014 و بطولتي كوبا أمريكا 2015 و 2016).

وخلال مشاركاته الثلاثة الماضية في بطولة كأس العالم سجل ميسي 5 أهداف فقط. وبالنسبة لمشاركته الرابعة في المونديال، يبدو أن نجم برشلونة تعلم الدرس هذه المرة، حيث عمِل على المحافظة على مستواه ولياقته كي يصل إلى القمة خلال الصيف، حيث قاد برشلونة إلى الفوز بالدوري الإسباني رغم خروجه المدوي أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وهو اليوم يريد أكثر من أي وقت مضى أن يكون ختامها مسك مع منتخب التانغو، يقيناً منه أنها قد تكون الفرصة الأخيرة.

نفس الأمر ينطبق على خصم ميسي اللدود، كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجميع الألقاب مع ريال مدريد وقبل ذلك مع مانشستر يونايتيد، كما أنه قاد المنتخب البرتغالي إلى الفوز ببطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وتبقى بطولة كأس العالم هي اللقب الكبير والأهم المتبقي لأفضل لاعب في العالم والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بالتساوي مع ميسي. ويدرك رونالدو البالغ من العمر 33 عاما أن مونديال روسيا هو فرصته الأخيرة للفوز بكأس العالم، وإن كان الطريق وَعراً جداً.

وكان نجم ريال مدريد قد سجل فقط 3 أهداف خلال مشاركاته الثلاثة السابقة في المونديال مع المنتخب البرتغالي. ولم تكن ذكرياته الأخيرة في مونديال البرازيل 2014 سعيدة بعد أن عانى من الإصابة والارهاق بسبب موسمه الخرافي مع ريال مدريد. غير أنه تمكن بعد ذلك بأربع سنوات من الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد وحقق بطولة أمم أوروبا الأخيرة مع المنتخب البرتغالي.

رهان الكرة الذهبية

في الجهة المقابلة، يشكل مونديال روسيا فرصة كبيرة لنجم المنتخب البرازيلي نيمار داسيلفا الساعي إلى أخذ شعلة أفضل لاعب في العالم من ميسي ورونالدو بعد عشر سنوات من الهيمنة عليها، خاصة و أن نيمار يمتلك فريقاً يعدُ أقوى الفرق المشاركة في المونديال و هو مرشح بقوة للفوز بالبطولة و منح النجمة السادسة لمنتخب السامبا. وكان نيمار قد قاد المنتخب البرازيلي خلال مونديال البرازيل 2014 وحقق معه نتائج جيدة إلى أن أصيب ضد كولومبيا، ليشاهد بعد ذلك زملاءه يخسرون بسباعية تاريخية ومذلة أمام ألمانيا.

كما يعدُ مونديال روسيا 2018 أيضا فرصة كبيرة للدولي المصري محمد صلاح الذي ينافس على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2018 بعد أن حصد لقب أفضل لاعب وهداف في الدوري الانكليزي الممتاز وقاد فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره امام ريال مدريد. غير أن السؤال المطروح اليوم يدور حول الجاهزية البدنية والذهنية للنجم المصري بعد الإصابة التي تعرض لها خلال أمام ريال مدريد.

بالاضافة إلى ميسي ورونالدو ومحمد صلاح ونيمار يعد أيضا المهاجم الفرنسي آنطوان غريزمان أحد اللاعبين الخمسة الذين ينتظر منهم الكثير خلال المونديال. غريزمان، البالغ من العمر 27 عاما – والفائز ببطولة اليوروباليغ هذا العام مع نادية آتلتيكو مدريد- يحمل آمل الأمة الفرنسية، بعد أن تم تتويجه أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة بفرنسا رغم خسارة المباراة النهائية أمام البرتغال. ويعد هذا المونديال هو الثاني لغريزمان عقب مونديال البرازيل 2014 الذي خرجت فيه فرنسا من ربع النهائي أمام بطلة العالم ألمانيا.