وزير مغربي يحذر من “التهديد” الذي تشكله حرية المعتقد الديني

الرباط: حذر وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد الخميس من “تهديد النسيج الوطني” إذا اتسعت دائرة الافراد الذين يعتنقون ديانة اخرى لتشمل، في المدى البعيد، جماعات وفئات واسعة من المجتمع.

واوضح الرميد في حوار مع صحيفة “الصباح” الخميس إن “موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب، لكن من المؤكد انه يشكل خطرا على المدى البعيد”.

وأضاف “إذا غير شخص ما دينه فذلك شأنه ولا يهم أحدا في شيء، لكن لا ينبغي أن يكون في سياق هشاشة مادية للشخص أو استغلال الفئات العمرية للأطفال، وهذا ما ينص القانون على تجريمه”.

وتتراوح عقوبة “زعزعة عقيدة مسلم” في القانون المغربي بين 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا.

ويطالب نشطاء حقوقيون ومثقفون بإلغاء هذا القانون وتأكيد ضمان حرية المعتقد في النص، وهو ما تواجهه الأوساط المحافظة بكون القانون يجرم فقط “التبشير بديانات أخرى غير الاسلام” الذي يعتبر دين الدولة.

وطالب مغاربة اعتنقوا المسيحية في نيسان/ابريل الماضي، بحقهم في ممارسة معتقداتهم بشكل علني للمرة الأولى وبوقف ما وصفوه بانه “اضطهاد” لمجموعتهم الصغيرة.

وتشكل الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، أقل من واحد في المئة من المغاربة الذين تدين غالبيتهم بالإسلام السني المالكي.

وغالبا ما يلتزم المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية ويقدر عددهم بعدة آلاف ممارسة معتقداتهم بتكتم، فيما يتمتع المسيحيون الأجانب بحرية دينية تامة ويستفيدون من حماية السلطات.

وكان المغرب يعد حتى نهاية الخمسينيات طائفة يهودية كبرى بلغ عدد افرادها نحو 250 ألف شخص. لكن أعدادهم تراجعت تدريجيا نتيجة موجات من المغادرة الى اسرائيل وفرنسا واميركا الشمالية، وباتت اليوم تقتصر على 2500 فقط.(أ ف ب).