روسيا تقص شريط كأس العالم بخماسية نكراء في الأخضر السعودي

لندن-”القدس العربي”:

كشر البلد المُنظم لنهائيات كأس العالم المنتخب الروسي عن أنيابه، بافتراس ضيفه العربي السعودي بخماسية نظيفة بأقل مجهود، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 التي جرت اليوم على ملعب “لوزنيكي” لحساب المجموعة الأولى، التي تضم معهما أوروجواي والمنتخب المصري.

بدأ اللقاء بضغط وأفضلية واضحة للمنتخب المحلي، كادت تُسفر عن هدف في أول خمس دقائق، عن طريق هجمة منظمة بدأت بتمريرات قصيرة في عمق الدفاع، ليفتح ساميدوف الملعب بتمريرة على الجانب الأيمن لماريو فيرناندس، الذي أرسل عرضية نموذجية على القائم القريب، إلا أن عمر هوساوي تدخل في الوقت المناسب، وأبعد الكرة قبل أن تصل للخالي من الرقابة جولوفين المتواجد أمام الشباك.

وترجم الدب الروسي تفوقه الواضح لهدف أول بعد مرور 11 دقيقة فقط، إثر عرضية أرسلها أليكساندر جولوفين بقدمه اليسرى مقوسة داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها يوري غازينسكي بكل سهولة ووسط حماية المدافعين السعوديين، ويودعها برأسه على يمين المعيوف، الذي تأخر هو الآخر في القفز على الكرة.

وقبل أن يُطلق الحكم نيستور فابيان بيتانا صافرة نهاية الشوط الأول بدقيقتين، جاء الدور على البديل دينيس تشيرشيف ليُبعثر هوساوي والبريك في لعبة ومراوغة واحدة داخل منطقة الجزاء، ثم أطلق تصويبة لا تُصد ولا تُرد في المكان المستحيل للحارس المغلوب على أمره، ليقتل رجال المدرب تشيرتشوف ستانيسلاف المباراة إكلينيكيًا قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

مع بداية الشوط الثاني، طرأ بعض التحسن على أدار الأخضر السعودي، ووضح ذلك من خلال استحواذ كتيبة المدرب بيتيزي على الكرة في وسط الملعب، بجانب الهجمة التي أهدرها السهلاوي من عرضية البريك السهلة، ليدفع ممثل العرب الثمن باهظًا باستقبال الهدف الثالث بنفس الكيفية التي استقبل بها المعيوف الهدف الأول، برأسية مُتقنة من ارتيم دزيوبا في مرمى الحارس المغلوب على أمره، ليُصبح المنتخب السعودي صاحب الرقم القياسي الأسوأ في استقبال الأهداف من كرات عرضية في تاريخ كأس العالم، بـ14 هدفًا.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة في طريقها للانتهاء بثلاثية نظيفة، ظهر نجم اللقاء الأول تشيريشيف في الأضواء بتسجيل أجمل أهداف المباراة، بتسديدة خيالية بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة الجزاء، ذهبت في أقصى الزاوية اليسرى للحارس السعودي، مُسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخبه، قبل أن يُطلق جولوفين رصاصة الرحمة الخامسة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليُعيد المنتخب السعودي إلى الأذهان ذكرياته مع النتائج الكارثية في كأس العالم، على غرار الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا 8-0 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.