بيكيه يرسم خطة استقبال غريزمان في برشلونة- (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

رغم ادعاء المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه قرر تأجيل حسم مستقبله سواء بالبقاء مع ناديه الحالي أتليتكو مدريد أو بالانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء ارتباطه بكأس العالم، إلا أنه سرعان ما تراجع عن موقفه في ظرف 48 ساعة، وذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “موفي ستار +”.

وقال صاحب الـ27 عامًا، في حديثه مع القناة التابعة لشركة كوزموس للتسويق المدعومة من قبل هيروشي ميكيتاني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة راكوتين بجانب منصبه الرفيع في الماركة الراعية لقميص البلو غرانا، أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في غضون ساعات من الآن، وتحديدًا في تمام الساعة 9:15 مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي لإسبانيا.

وسارعت المحطة التلفزيونية بالترويج للمقابلة التي سيتم بثها مساء اليوم، بنشر المقطع الخاص بحديث اللاعب عن مستقبله، وانزعاجه من الشائعات التي تّنهش في ظهره على رأس الساعة، ثم قال بوضوح شديد أنه سيكشف كل شيء عن مستقبله مساء اليوم.

على الفور، قام الثائر الكاتلوني جيرار بيكيه بإعادة نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلاً “جار الانتهاء من المقبلات انتظارًا للقرار الحاسم اليوم”. كتأكيد على أن الصفقة قد تمت، ولم يَعد يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن .. هل حُسمت الصفقة فعلاً؟ دعونا ننتظر.