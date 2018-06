نيويورك تطلب من القضاء حل مؤسسة ترامب الخيرية وتتهمه باستخدام أموالها لأغراض شخصية- (تغريدات)

نيويورك: أعلنت ولاية نيويورك أنها رفعت دعوى قضائية لحل مؤسسة دونالد ترامب، متهمة المؤسسة الخيرية بأنها “قوقعة فارغة” وتنتهج “سلوكا غير قانوني بشكل مستمر”.

واتهمت الدعوة ترامب وأبناءه الثلاثة من زواج أول وهم دونالد الإبن وإريك وإيفانكا، وثلاثتهم أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة “بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترامب الرئاسية وبإجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية”.

وطلبت ولاية نيويورك حل مؤسسة ترامب واستعادة 2.8 مليون دولار.

كما طلبت منع ترامب من إدارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لأبنائه.

وتزعم الدعوى أن الرئيس الأمريكي استخدم أصول المؤسسة الخيرية لسداد التزاماته القانونية والترويج لفنادق ترامب وإتمام عمليات شراء شخصية.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، باربرا أندروود، في بيان، “حسبما كشفت التحقيقات التي أجريناها، فلم تكن مؤسسة ترامب أكثر من مجرد دفتر شيكات للدفع من قبل السيد ترامب أو شركاته للمؤسسة غير الهادفة للربح، بغض النظر عن غرضها أو شرعيتها”.

وتابعت “هذه ليست الطريقة التي يجب أن تعمل بها المؤسسات غير الربحية الخاصة”، دون مزيد من التفاصيل عن تلك التجاوزات، أو ذكر وقائع محددة.

ووصف ترامب الدعوى بأنها “هراء” وقال “لن اقوم بتسوية هذه القضية!”. وقال في تغريدة “إن القذرين الديموقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي”، مؤكدا بأنه “لن يسعى الى حل بالحسنى” بشأن هذه المسألة.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018