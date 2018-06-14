فرنسا: شكوى بـ “الاغتصاب” ضد برلماني من قيادات اليمين المتطرف  

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر:

قدمت سيدة فرنسية شكوى ضد جيلبرت كولار المحامي وعضو البرلمان الفرنسي عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، حيث اتهمته بإجبارها على ممارسة الجنس معه مرتين في الفترة ما بين عامي 2006 و2007 في مدينة مارسيليا بجنوب البلاد.

وقد أكدت النيابة العامة في مارسيليا، الخميس، عن تسلمها لشكوى تقدمت بها سيدة تتهم فيها النائب جيلبرت كولار باغتصابها، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق بشأن الموضوع.

وذكرت قناة’’ بي-اف-م-تي-في’’ الإخبارية-التي كانت السباقة إلى كشف الموضوع-أن المتهم جيلبرت كولار كان محامياً لهذه السيدة التي أكدت في شكواها أن عمليتي الاغتصاب تمتاَ في الفترة ما بين عامي 2006 و2007 بداخل مكتب هذا الأخير في مدينة مرسيليا، وهو ما نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا، مشددا في تصريح لقناة (بي-اف-م-تي-في) على أنه’’ لم يغتصب أحدا في حياته و أنه ليس على علم بأي شيء’’.

كما علق كولار على هذا الموضوع عبر تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيها:’’ علِمت عبر قناة (بي-اف-م-تي-في) أن امرأة لا أعرفها قدمت شكوى ضدي بتهمة’’ الاغتصاب’’، التي زعمت أنها تمت في عام 2006 داخل مكتبي، الذي يعمل فيه10من المحاميين 6 سكرتيرات بالإضافة إلى زوجتي!’’.