الجمعة أول أيام عيد الفطر في غالبية الدول العربية

عواصم: أعلنت الهيئات المختصة في معظم الدول العربية، مساء الخميس، أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا أن الجمعة هو يوم عيد الفطر لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحري ورؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، وهيئة الرؤية الشرعية في البحرين، ووزارة الأوقاف العمانية، وهيئة الرؤية الشرعية في الكويت، ثبوت رؤية هلال شوال.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وأعلن مفتي عام الأردن، محمد الخلايلة، خلال احتفالية رسمية أقامتها دائرة الإفتاء وبثها التلفزيون الرسمي، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر. كذلك أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن غدا الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت كل من مصر ولبنان والسودان واليمن ودولة جنوب السودان، أن غدا الجمعة، هو أوّل أيام عيد الفطر.

كما قال ديوان الوقف السني العراقي، في بيان، إنه “تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليكون غد الجمعة أول أيام عيد الفطر”. وأعلنت زارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر. وكان السنة والشيعة قد بدأوا صيام شهر رمضان معاً لأول مرة منذ عقود، إذ كان الشيعة يبدأون الصيام بعد السنة بيوم واحد.