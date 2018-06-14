السفارة الروسية في إسرائيل تحتفل بعيدها الوطني في القدس الغربية للمرة الأولى

القدس: تحتفل السفارة الروسية في إسرائيل، الخميس، للمرة الأولى بالعيد الوطني في القدس الغربية، وليس كالمعتاد في تل أبيب، وسط خلافات مستمرة حول الوضع الدبلوماسي للمدينة.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، ديمتري الوشكين، إن هذا الاحتفال يتماشى مع اعتراف موسكو بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معلنا أن رئيس الوزراء بنيامين “نتنياهو سيحضر الاحتفال”.

ويجري الاحتفال في قصر القديس سيرغي الذي افتتحه الروس في يوليو/تموز العام الماضي بعد معركة قضائية طويلة مع الإسرائيلين حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل لاستعادته.

والمبنى قديم تم تشييده عام 1890، لاستيعاب الحجاج الروس الذين يزورون الأراضي المقدسة، ويضم نزلا للحجاج الأرثوذوكس ومتحفا ومكتبة.

وتمت تسميته “قصر سيرغي” تيمنا بنجل القيصر ألكسندر الثاني سيرغي اليكساندروفيتش في منطقة المسكوبية بالقدس الغربية.

يشار إلى أن السفارة الروسية مقرها في تل أبيب.

وقال الوشكين إن الاحتفال في “المبنى يرمز إلى التقاليد الروسية القديمة”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر “القدس الغربية عاصمة لإسرائيل” مع التأكيد أنها تؤيد “المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وتشمل وضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلا، وتؤيد الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967، ثم أعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولم يتغير موقف المجتمع الدولي منذ عقود. ولا تعترف الأمم المتحدة باحتلال وضم القدس الشرقية، وتعتبرها منطقة محتلة. وتعتبر القانون الإسرائيلي بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل عام 1980 مخالفا للقانون الدولي.

(أ ف ب)