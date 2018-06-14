﻿

تويتر ينقلب سخرية على المنتخب السعودي.. ومشجعون سعوديون يهتفون للدب الروسي- (تغريدات)

Jun 14, 2018
مشجعو المنتخب السعودي يتفاعلون مع هدف المنتخب الروسي الخامس
مشجعو المنتخب السعودي يتفاعلون مع هدف المنتخب الروسي الخامس

“القدس العربي”: صبت الجماهير السعودية جام غضبها على الأداء المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة افتتاح نهائيات كأس العالم 2018، ضد المنتخب الروسي، التي جرت على ملعب “لوزنيكي” وانتهت بفوز كاسح وعريض لأصحاب الأرض وصل قوامه لخماسية نظيفة مع الرأفة.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات “تويتر” النشط جدًا في السعودية، عن استيائهم من ردة فعل الحارس محمد المعيوف على رأسية اللاعب يوري غازينسكي في لقطة الهدف الأول، من باب أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لو كان الحارس متيقظًا، ونفس الأمر مع المدافعين البريك وهوساوي، اللذين تعرضا لإهانة من قبل البديل من تشيرشيف، الذي راوغ كما يحلو له داخل منطقة الجزاء، وفي الأخير سدد في المكان المستحيل على الحارس.

وبعد اختلاط الحابل بالنابل، بتأخر الأخضر أمام الدب الروسي بأربعة أهداف في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وصل الحال بمجموعة من مشجعي المنتخب السعودي، أن قامت بالتشجيع والتفاعل مع هدف المنتخب الروسي الخامس، الذي سجله جولوفين من ركلة ثابتة في الدقيقة 95، كما يُظهر مقطع فيديو على سناب شات، نشره أحد المتحسرين على تكبد عناء السفر من المملكة إلى موسكو، ليُشاهد فضيحة جديدة لمنتخبه، لا تختلف كثيرًا عن فضيحة 2002، بالخسارة الشهيرة أمام ألمانيا 8-0.

وهكذا جاءت ردود الأفعال على الهزيمة المُذلة.

 

- -

3 تعليقات

  1. العيب ليس في اداء الفريق!! العيب في ملىء اجواء الرياض بالنقيق؟! واستبدال معادن النحاس بحجر العقيق !!!

  2. *يا جماعة بلاش إهانة وتشفي
    بالفريق (السعودي)..!؟
    *هيك إمكانياته متواضعة
    وما حدا بحب الخسارة.
    * عموما مباراته القادمة هي
    الفيصل والحكم..
    سلام

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left