تويتر ينقلب سخرية على المنتخب السعودي.. ومشجعون سعوديون يهتفون للدب الروسي- (تغريدات)

“القدس العربي”: صبت الجماهير السعودية جام غضبها على الأداء المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة افتتاح نهائيات كأس العالم 2018، ضد المنتخب الروسي، التي جرت على ملعب “لوزنيكي” وانتهت بفوز كاسح وعريض لأصحاب الأرض وصل قوامه لخماسية نظيفة مع الرأفة.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات “تويتر” النشط جدًا في السعودية، عن استيائهم من ردة فعل الحارس محمد المعيوف على رأسية اللاعب يوري غازينسكي في لقطة الهدف الأول، من باب أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لو كان الحارس متيقظًا، ونفس الأمر مع المدافعين البريك وهوساوي، اللذين تعرضا لإهانة من قبل البديل من تشيرشيف، الذي راوغ كما يحلو له داخل منطقة الجزاء، وفي الأخير سدد في المكان المستحيل على الحارس.

وبعد اختلاط الحابل بالنابل، بتأخر الأخضر أمام الدب الروسي بأربعة أهداف في آخر لحظات الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وصل الحال بمجموعة من مشجعي المنتخب السعودي، أن قامت بالتشجيع والتفاعل مع هدف المنتخب الروسي الخامس، الذي سجله جولوفين من ركلة ثابتة في الدقيقة 95، كما يُظهر مقطع فيديو على سناب شات، نشره أحد المتحسرين على تكبد عناء السفر من المملكة إلى موسكو، ليُشاهد فضيحة جديدة لمنتخبه، لا تختلف كثيرًا عن فضيحة 2002، بالخسارة الشهيرة أمام ألمانيا 8-0.

وهكذا جاءت ردود الأفعال على الهزيمة المُذلة.

الجماهير السعودية تشجع منتخب #روسيا بعد الهدف الرابع، وتحتفل بالهدف الخامس

- التصوير من مدرجات المنتخب السعودي للحظة الهدف الخامس #السعودية_روسيا pic.twitter.com/6gV7Ec02Xy — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) June 14, 2018

شوط ثاني افضل ان شاء الله#بالتوفيق_للمنتخب_السعودي pic.twitter.com/djPstCTtY9 — محمد الحريزي (@1Md19) June 14, 2018

المقصد شوفتكم والله ولا المبارة مانبيها . #بالتوفيق_للمنتخب_السعودي pic.twitter.com/BhxxAVmExt — نوره القحطاني (@n2fm1) June 14, 2018

#بالتوفيق_للمنتخب_السعودي هجمه مرتدة ل المنتخب السهلاوي : pic.twitter.com/0I31RrOkgQ — ابراهيم الحربي | ibrehim (@ibre_FCB8) June 14, 2018

#بالتوفيق_للمنتخب_السعودي المهاجم الكبير السهلاوي يقود الهجمه : pic.twitter.com/dNe2qxpiZp — ‏تالآ الحربي