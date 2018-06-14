ترامب يوافق على تقديم مساعدات بقيمة 6.6 ملايين دولار لصالح “الخوذ البيضاء” السورية

واشنطن: وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تقديم مساعدات بقيمة 6.6 ملايين دولار، لصالح الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح بيان للخارجية الأمريكية، الخميس، أن ترامب فوّض وزارة التنمية الدولية والخارجية، بتقديم المساعدات “لضمان استمرار العمليات الحيوية والمنقذة للحياة، التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني السوري، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان أن واشنطن تدعم “بحزم” عناصر الخوذ البيضاء؛ “الذين أنقذوا أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء النزاع، بما في ذلك ضحايا هجمات الأسد بالأسلحة الكيمياوية”.

وتابع: “يتولى هؤلاء المسعفون الأبطال أحد أخطر الأعمال في العالم، وما زالوا هدفًا متعمدًا للنظام السوري والغارات الجوية الروسية، إذ قتل أكثر من 230 من المتطوعين الشجعان منذ عام 2013، أثناء عملهم على إنقاذ المدنيين السوريين الأبرياء”.

وأشار أن “عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يعد حيوياً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية، بموجب القانون الدولي للمسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011″.

وتابع مبيناً: “تشتمل ولاية الآلية جمع وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتساعد في ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في نهاية المطاف”.

وواجهت “الخوذ البيضاء” احتمال تجميد تمويلها من واشنطن، مع تخوف المسؤولين فيها من إقدام الرئيس الأمريكي على وقف دعمها بشكل مفاجئ.