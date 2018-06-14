أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان باتصال هاتفي التعاون المشترك

الدوحة ـ “القدس العربي”: أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله التعاون المشترك.

وقال بيان على موقع الديوان الأميري، إنه “جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتطويرها لما يحقق المصلحة المشتركة”.

وأضاف “كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.”