هنية يبحث مع بري تداعيات “البوابات الإلكترونية” على مداخل مخيم عين الحلوة

غزة: بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هاتفيًا، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تداعيات تركيب بوابات إلكترونية على مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال بيان لمكتب هنية إن “نقاشًا معمقًا” دار الخميس، بين الجانبين حول المستجدات في المخيم، وتأثيرات تركيب بوابات إلكترونية في محيطه على سكانه.

وأكد هنية أن المخيمات الفلسطينية “لن تكون إلا عامل استقرار في لبنان، حتى تحقيق العودة”، مشددًا على “عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين”.

من جانبه، وعد بري بمتابعة موضوع المخيم والبوابات، وبحثه مع الجهات المختصة، وفق البيان.

ووضعت السلطات اللبنانية منذ أيام بوابات إلكترونية على مداخل مخيم عين الحلوة، وبدأت بإجبار اللاجئين الفلسطينيين على المرور عبرها، وإخضاعهم لتفتيش دقيق، ما أثار حالة استياء عام.

(الأناضول)