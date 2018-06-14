﻿نيمار: لم يكن لألمانيا أن تفوز 7/1 وأنا موجود في الملعب!

سوتشي – د ب أ: يرى النجم البرازيلي نيمار أن البرازيل ما كانت لتخسر أمام ألمانيا 1/7 في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014 لو تمكن هو من المشاركة في المباراة التي تجرع فيها منتخب «السامبا» الهزيمة الأسوأ في تاريخه.

وقال نيمار: «أرغب بشدة في أن تلعب تلك المباراة مرة أخرى وأنا موجود في الملعب. أعتقد أن النتيجة كانت لتصبح شيئا آخر، أنا متأكد من هذا ولكن للأسف في تلك المرة لم يسمح لي القدر بذلك، علي أن أتقبل هذا، رغم صعوبته». ولم يتمكن المهاجم البرازيلي من خوض تلك المباراة التاريخية بسبب معاناته من إصابة بكسر في فقرات الظهر خلال مباراة دور الثمانية أمام كولومبيا. واستطرد قائلا: «كانت هزيمة كبيرة لكل برازيلي، وأيضا لي لأنني حتى لو لم أكن في الملعب فقد كنت جزءا من الفريق». وتابع: «شعرت بالغضب مثلهم تماما وكنت أشعر بالصدمة مثل أي شخص آخر، التوقعات في بلادنا كانت تفوق القدرات البشرية وألمانيا كانت منافسا رائعا». وأكمل: «للأسف حدث ما حدث، ولكن الآن لدينا فرصة لمحو المونديال الماضي، ربما نلتقي مرة أخرى مع ألمانيا وفي هذه الحالة أتمنى أن نثأر لأنفسنا بقوة». وتستهل البرازيل مشوارها في مونديال روسيا أمام سويسرا بمدينة روستوف الأحد ضمن المجموعة الخامسة، ثم تلتقي كوستاريكا الخميس المقبل ثم صربيا في 27 الجاري.