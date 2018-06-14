﻿المجموعة الأولى: السعودية تخسر أمام روسيا بخماسية نظيفة في افتتاح مهرجان كأس العالم

موسكو – د ب أ: استهل منتخب السعودية مسيرته في كأس العالم، بالخسارة صفر/5 أمام المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو.

وحصل المنتخب الروسي، الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1986 بالمكسيك، على أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا مصر وأوروغواي، اللذين يلتقيان اليوم. وتحت أنظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا، فرض المنتخب الروسي سيطرته على معظم فترات المباراة، مستغلا ابتعاد عدد كبير من لاعبي المنتخب السعودي عن مستواهم المعتاد، ليحقق الروس انتصارا مستحقا. وتقدمت روسيا بهدف مبكر حمل توقيع يوري غازينسكي في الدقيقة 12، مسجلا أولى أهداف النسخة الحالية. وأضاف «البديلان» دينيس تشيريشيف وأرتيم دزيوبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و71.

وعاد تشيريشيف لهز الشباك مجددا، بتسجيله الهدف الرابع والشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يختتم أليكسندر غولوفين مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي المنتخب الروسي مع نظيره المصري في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، فيما يخوض منتخب السعودية اختبارا صعبا أمام أوروغواي الأربعاء المقبل في الجولة ذاتها. وبات يتعين على «الأخضر» تحقيق نتيجة إيجابية على رفاق النجمين لويس سواريز وإدينسون كافاني، إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهل لدور الستة عشر وتكرار إنجازه التاريخي الذي حققه في نسخة 1994. وبدأت المباراة بهجوم من جانب المنتخب الروسي، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، قبل أن يمتص المنتخب السعودي حماس أصحاب الأرض، ويبدأ المشاركة في الهجمات. وشهدت الدقيقة السادسة التسديدة الأولى في اللقاء للمنتخب السعودي عن طريق ياسر الشهراني، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بالمدافعين.

ولكن جاءت الدقيقة 12 لتشهد هدفا لروسيا عن طريق يوري غازينسكي، الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق ألكسندر غولوفين، ليسدد ضربة رأس متقنة على يمين عبدالله المعيوف، الذي حاول إمساكها بدون جدوى لتسكن الشباك. ارتفعت معنويات لاعبي روسيا عقب الهدف، وتلقى ماريو فيرنانديز تمريرة بينية في الدقيقة 15، ليمرر كرة عرضية من الناحية اليمنى، رغم وقوعه في مصيدة التسلل التي لم ينتبه إليها الحكم، ويتابعها فيدور سمولوف، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية. وسنحت أول فرصة لمنتخب السعودية في الدقيقة 20، حينما انطلق ياسر الشهراني من الناحية اليسرى، ليمرر كرة عرضية إلى محمد السهلاوي، لكن الدفاع الروسي يبعد الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل. وأجرى منتخب روسيا تبديله الأول في الدقيقة 23، حيث جاء اضطراريا بنزول دينيس تشيريشيف بدلا من آلان دزاغويف، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وطالب الروس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 36، عقب سقوط غولوفين داخل منطقة جزاء السعودي، إثر كرة مشتركة مع أسامة هوساوي، لكن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا أشار باستمرار اللعب. وانطلق غولوفين من الناحية اليمنى، مستغلا المساحات الخالية في دفاع السعودية، ليمرر الكرة إلى سمولوف، الذي مررها مباشرة إلى تشيريشيف، ليراوغ الدفاع السعودي بمهارة، قبل أن يسدد من داخل المنطقة بقوة إلى داخل الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم روسيا 2/صفر.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم سعودي، الذي حاول استغلال تراجع لاعبي روسيا للدفاع، ومرر محمد البريك تمريرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 55، لكنها مرت من محمد السهلاوي وتيسير الجاسم بغرابة شديدة.

وتابع تشيريشيف تمريرة عرضية من اليسار في الدقيقة 65، ليسدد ضربة رأس ولكن الكرة ذهبت سهلة في أحضان المعيوف، دفع المنتخب الروسي بتبديله الثالث في الدقيقة 70 بنزول أرتيم دزيوبا بدلا من سمولوف.

ومن أول لمسة لدزيوبا، أحرز الهدف الثالث لروسيا في الدقيقة 71، حيث تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق غولوفين، ليسدد ضربة رأس رائعة على يسار المعيوف، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تعانق شباكه. وبدا الإرهاق واضحا على لاعبي المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة، ما أتاح الفرص لروسيا لتسجيل الهدف الرابع عن طريق تشيريشيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وتلقى دزيوبا تمريرة أمامية ليمرر الكرة برأسه إلى تشيريشيف، الذي سدد تصويبة قوية من داخل المنطقة، سكنت الكرة الزاوية اليسرى العليا للمرمى. وحصل المنتخب الروسي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها غولوفين، الذي سدد كرة متقنة على يسار المعيوف لتعانق الشباك مسجلا الهدف الخامس لأصحاب الأرض.