﻿صورة فاتن حمامة تتصدر لافتات مهرجان السينما العربية في معهد العالم العربي في باريس

باريس – «القدس العربي»: بمشاركة ثمانين فيلما روائيا وتسجيليا قصيرا وطويلا تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الحالي فعاليات مهرجان السينما العربية في معهد العالم العربي في باريس، والذي تتصدر لافتاته الدعائية صورة الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة.

ووضع معهد العالم العربي على اللافتة الدعائية للمهرجان صورة سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة.

وتشارك مصر في المهرجان بقوة، حيث ينافس فيلما «فوتوكوبي» لتامر العشري و«بلاش تبوسني» لأحمد عامر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فتشارك السينما المصرية بفيلمين: هما «ونس» للمخرج أحمد نادر، و»مارشدير» لنهى عادل.

كما يشارك المخرج المصري كريستوف صابر، بفيلمين هما «بانتشلاين»، إنتاج مصري سويسري في 2017 و«تدنيس المقدسات» وهو إنتاج مصري – فرنسي – سويسري لعام 2017.

وفي الأفلام التسجيلية الطويلة، تشارك مصر في فيلمين، هما «خان المعلم» لأحمد رشوان إنتاج 2018، وهو أول عرض عالمي له، بالإضافة إلى فيلم «أبدا لم نكن أطفالا» للمخرج محمد سليمان لعام 2017.

وفي الأفلام التسجيلية المتوسطة والقصيرة، تأتي المشاركة المصرية بفيلم «النحت في الزمن» ليوسف ناصر من إنتاج 2017 و»شباكي» للمخرج بهاء الجمل إنتاج 2016، وكلاهما يعرضان لأول مرة في فرنسا.

ويشارك المنتج المصري، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية، فيما تشمل لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام التسجيلية المخرج سمير عبدالله.

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