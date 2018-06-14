﻿عاصفة رملية على المريخ قطعت الاتصال مع روبوت لـ«ناسا»

واشنطن ـ أ ف ب: تهب عاصفة رملية قوية على سطح المريخ تسببت في انقطاع الاتصال مع أحد روبوتين لوكالة الفضاء الأمريكية يستكشفان الكوكب الأحمر.

وقد شملت العاصفة حتى الآن ربع الكوكب. وأكدت «ناسا» أن المناطق التي ضربتها العاصفة غارقة في ظلمة تامة. وفي غضون يومين أو ثلاثة أيام ستغطي العاصفة الكوكب برمته على مدى أسابيع عدة على الأرجح.

ولـ«ناسا» ثلاثة أقمار إصطناعية في مدار المريخ وروبوتان على سطحه. وقد أطلق المسبار «أبورتيونتي» في العام 2004 الذي يحصل على الطاقة من خلال ألواحه الشمسية. وفي غياب الشمس يدخل هذا الروبوت في سبات. وهذا ما حصل قبل أسبوع إذ انقطع معه الاتصال منذ الأحد الماضي.

وقال جون كالاس مدير مشروع «أبورتيونيتي» في وكالة الفضاء الأمريكية: «ننتظر كل يوم ورود إشارة من المسبار».

وأضاف: «من المفترض أن يتمكن من الصمود في هذه العاصفة».

ويتوقع أن يشحن الروبوت بطارياته مع عودة الشمس.

ومع أن هذا المسبار عمره 15 عاماً، ما زالت بطارياته هي الأفضل في الأجهزة الموجودة في المجموعة الشمسية.

وفي حال تمكن المسبار فعلاً من «الاستيقاظ» بعد هذه العاصفة، سيثبّت صفته كجهاز لا يُقهر، علماً أن عمره المقدّرعند إطلاقه كان 90 يوماً، وما زال يعمل منذ 15 عاماً.

ويراقب العلماء كوكب المريخ باستمرار منذ عشرين عاماً، ورُصدت مثل هذه العواصف نحو عشر مرات فقط، حسب ريش زوريك المسؤول العلمي عن برنامج المريخ في وكالة الفضاء الأمريكية.