﻿مجوهرات ماري أنطوانيت تباع في مزاد

جنيف ـ أ ف ب: ستعرض مجوهرات كانت ملكاً لملكة فرنسا ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر للبيع في مزاد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لدى دار «سوذبيز» في جنيف مع حليّ ملكية أخرى عائدة إلى عائلة بوربون دي بارما.

وسيشمل المزاد حوالى مئة قطعة «عائدة الى عائلة واحدة هي عائلة بوربون دي بارما» على ما قالت «سوذبيز». وقالت دانييلا ماسكيتي نائبة رئيس قسم المجوهرات الراقية في سوذبيز أوروبا في بيان: «إنها من أهم مجموعات المجوهرات الملكية التي تعرض في السوق. ولم يسبق أن عرضت أمام الجمهور وتوفر صورة رائعة عن حياة هذه العائلة خلال القرون الماضية». ومن بين القطع الرئيسية في المجموعة قلادة من الألماس مع لؤلؤة طبيعية من حجم استثنائي (26 ملم ب 18 ملم) ويقدر سعرها بين مليون ومليوني دولار وقرطا أذن متدليان (30 الى 50 ألف دولار) فضلاً عن عقد مؤلف من 300 لؤلؤة طبيعية (200 الى 300 ألف دولار).