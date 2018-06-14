وزير الثقافة المغربي يقاطع اجتماع وزراء إعلام “التحالف العربي باليمن” في جدة

الرباط: قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، في بيان، الخميس، إن وزيرها محمد الأعرج لن يشارك في اجتماع وزراء إعلام “دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن”، المقرر انعقاده بمدينة جدة السعودية، في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وعزا البيان، عدم مشاركة الوزير “لارتباطات متعلقة بالأجندة”، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، عن “أسف بلاده العميق للخيانة التي تعرض لها من طرف بعض الأشقاء العرب بمناسبة التصويت على ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم لعام 2026″.

جاء ذلك في تصريح صحافي تم تعميمه على وسائل الإعلام.

وأمس، حصل الملف المغربي على 65 صوتا فقط، مقابل 134 للملف الثلاثي (الأمريكي، والمكسيكي، والكندي)، خلال انتخابات الجمعية العمومية (كونغرس) للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاختيار البلد الذي سيستضيف التظاهرة الكروية الأشهر في العالم.

تجدر الإشارة أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين، والكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، صوتت لصالح الملف الثلاثي، بحسب نتائج التصويت التي أعلنها “الفيفا”، فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى دعم الملف المغربي.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين.

(الأناضول)