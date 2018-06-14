زعيم الحوثيين يدعو مقاتليه للتوجه إلى الحديدة للدفاع عنها

صنعاء: حث زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، مقاتليه على التوجه إلى مدينة الحديدة للدفاع عنها في مواجهة القوات الموالية للحكومة والمدعومة إماراتيا، بحسب تصريحات نقلتها، فجر الجمعة، قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

وهذه أول تصريحات يدلي بها الحوثي منذ بدأ الأربعاء الهجوم على المدينة الاستراتيجية التي تضم ميناء رئيسيا.

وقال الحوثي “لا ينبغي لأي اختراق أن يُحدِث حالة إرباك ويجب العمل على تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل”، بحسب ما نقلت عنه القناة.

وأضاف “ممكن استعادة كل الاختراقات داخل الساحل الغربي عبر تأمين الزخم البشري للمعركة”، مشددا على وجوب “أن يتحرك الناس لإسناد الجبهات”.

وكانت القوات الموالية للحكومة المعترف بها شنت، الأربعاء، بمساندة قوات إماراتية هجوما واسعا تحت مسمى “النصر الذهبي” بهدف اقتحام مدينة الحديدة في غرب اليمن والسيطرة عليها، في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

ووصلت القوات المهاجمة، الخميس، إلى مشارف مطار الحديدة الواقع في جنوب المدينة، وخاضت معارك عنيفة قتل فيها عشرات.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وبعدها على الحديدة.

وتمثل السيطرة على مدينة الحديدة في حال تحققت أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من أيدي الحوثيين في 2015.

وتبعد مدينة الحديدة نحو 230 كلم عن صنعاء، وميناؤها هو المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

ودعا الحوثي في تصريحاته مقاتليه إلى “الاستمرار في التصدي للعدوان ومواجهة قوى الطاغوت والاستكبار”، وإلى تحويل الساحل الغربي لليمن “إلى مستنقع كبير يُغرق الغزاة”.

(أ ف ب)