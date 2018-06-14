ماذا فعل بن سلمان مع بوتين بعد هزيمة السعودية بخماسية أمام روسياـ (فيديو)

“القدس العربي”:

مني المنتخب السعودي بهزيمة ثقيلة بـ 5/0 أمام منتخب روسيا، في افتتاح كأس العالم، الخميس، على ملعب اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، في العاصمة موسكو.

وجاءت الهزيمة القاسية تحت انظار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حضر المباراة إلى جانب الرئيس السوري وتوسطهما جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وبدا محمد بن سلمان مصدومًا من النتيجة وحاول التفاعل بابتسامة باهتة مع رد فعل بوتين وإنفانتينو. وقد بادر الرئيس الروسي لمصافحة ولي العهد السعودي.