واشنطن: سنتخذ إجراءات حازمة وملائمة رداً على انتهاكات حكومة سوريا

واشنطن: جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات حازمة وملائمة” رداً على انتهاكات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان، واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع.

واستعادت قوات النظام أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران. (رويترز)