ترامب يوافق على فرض رسوم على بضائع صينية قيمتها 50 مليار دولار

بكين: ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق يوم الخميس، على فرض رسوم على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار، وهو تحرك من المرجح أن تقابله الصين بإجراء انتقامي.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن قائمة السلع الخاضعة لرسوم بنسبة 25% اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ترامب وافق على الرسوم عقب اجتماع مع كبار مسؤولي البيت الأبيض يوم الخميس. ولم يتضح بعد موعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

ومن المرجح أن يؤدي قرار ترامب إلى تصعيد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي كان قد بدأ قبل عدة أشهر.

وكانت بكين قد هددت في السابق بفرض تعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار بما في ذلك فول الصويا والطائرات.

ولكن بعد شد وجذب، قرر المسؤولون الصينيون والأمريكيون في أيار/مايو تعليق الرسوم الجمركية.

ووعدت الصين بزيادة الواردات الأمريكية من أجل تقليل العجز التجاري بين الدولتين، فيما طلب المسؤولون الأمريكيون من بكين إيقاف سرقات الملكية الفكرية المزعومة ودعم الدولة الصينية لشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وانتهت المهادنة عندما طرح ترامب الرسوم على الطاولة مرة أخرى في أواخر أيار/مايو.

وقال وزير الخارجية الصينى وانج يى، يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان الولايات المتحدة لديها خيار بين مقاربتين “إما المكسب للطرفين” أو “خسارة للطرفين” محذرا واشنطن من تبنى إجراءات “أحادية الجانب وغير بناءة”.

وقال بومبيو إن العجز التجاري الأمريكي – الصيني ، الذي بلغ حوالي 375 مليار دولار لصالح الصين العام الماضي ، “ما زال مرتفعاً للغاية” ، لكن المسؤولين الصينيين والأمريكيين أجروا “مناقشات جيدة وبناءة” حول هذا الموضوع. (د ب أ)