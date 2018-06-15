جدل حول تحية ترامب لجنرال كوري شمالي

واشنطن: واجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب انتقادات الخميس، بعد نشر تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يحيي جنرال كوري شمالي تحت أنظار كيم جونغ اون.

والتقط المشهد خلال زيارة ترامب الى سنغافورة حيث عقد الثلاثاء قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي وعرضه التلفزيون الكوري الشمالي الخميس.

وفي التسجيل يبدو كيم وهو يقدم جنرالاً من بلاده الى ترامب الذي يمد يده لمصافحته الا ان الجنرال يؤدي التحية فيرد ترامب بالمثل بشكل مقتضب.

وندد معارضو ترامب بالتحية اذ يعتبرون ان ترامب كان متساهلاً جداً مع كيم الذي يتهم نظامه بانتهاكات عدة لحقوق الانسان.

وعلق السناتور الديموقراطي كريس فان هولن في تغريدة “الامر ليس مفاجأة لأحد فكوريا الشمالية استغلت رئيسنا لحملتها الدعائية”.

واضاف فان هولن “حصل كيم على تنازلات فورية دون ان يلتزم بشيء ملموس في المقابل. من المقزز رؤية ترامب يتخلى عن حلفائنا في كندا ويشيد بكيم ويحيي جنرالاته”.

في المقابل، ردت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز بالقول ان ترامب كان يحاول ان يكون لبقاً. وقالت “انها مجاملة عادية (…) عندما يلقي جنرال عسكري من حكومة اخرى التحية فيجب الرد”.

وكان الرئيس السابق باراك اوباما واجه انتقادات حادة من معارضيه الجمهوريين عندما انحنى امام الامبراطور الياباني اكيهيتو في العام 2009.

كما شنت وسائل الاعلام الامريكية المحافظة هجوماً في ذلك العام ضد اوباما عندما انحنى امام العاهل السعودي الملك عبد الله وايضاً في 2014 عندما أدى تحية عسكرية وهو يمسك بفنجان قهوة. (أ ف ب)