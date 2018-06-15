بيل كوسبي يغير محاميه من جديد

نيويورك: غير الممثل الامريكي بيل كوسبي الذي ادين بتهمة الاعتداء الجنسي في نهاية نيسان/ابريل، محاميه قبل ثلاثة اشهر من موعد الجلسة التي ستعلن فيها العقوبة في حقه، على ما قال ناطق باسمه.

وأكد الناطق اندرو وايت “السيد كوسبي استبدل فريقه القانوني بالمحامي جوزف ب. غرين” من دون ان يفسر اسباب هذا التغيير.

وليست هذ المرة الاولى التي يغير فيها بيل كوسبي البالغ 80 عاماً، محاميه.

فخلال محاكمته الثانية التي أفضت الى إدانته في 26 نيسان/ابريل، اختار بيل كوسبي ان يمثله محامي النجوم في لوس انجليس توم ميزرو.

وخلال محاكمته الاولى في حزيران/يونيو 2017 التي آلت الى إلغاء لتعذر التوصل الى اجماع بين افراد هيئة المحلفين، كان المحامي براين ماكموناغل يدافع عن بيل كوسبي.

وسيسعى المحامي الجديد جوزف غرين الى الحصول على عقوبة مخفضة لبيل كوسبي في اطار التحضير لجلسة تلاوة الحكم المقررة في 24 ايلول/سبتمبر.

وقد يضطر الى استئناف الحكم.

وكان بيل كوسبي اول رجل نافذ في الاوساط الفنية يدان بتهمة الاعتداء الجنسي امام المحاكم منذ تكشف قضية هارفي واينستين وتشكل حركتي #مي تو و”تايمز آب”.

وهو ادين في اطار اعتداء واحد على اندريا كونستاند في العام 2004 الا ان عشرات النساء يتهمنه باعتداءات جنسية على سنوات عدة. (أ ف ب)