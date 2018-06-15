اعتداء “أمير سعودي” على شرطي في الشارع يشعل المواقع ـ(فيديو)

“القدس العربي”:

انتشر فيديو انتشر على مواقع التواصل وظهر فيها أربعة أشخاص بالزيّ السعوديّ التقليديّ وأثنان منهم على الأقل يعتديان على أحد أفراد الأمن الفار بجلده في الشارع قرب المسجد النبوي بمكة المكرمة كما تردد. ويمكن سماع أحد المعتدين يقول له: “أنا من آل سعود يا كلب”.

وقد اثار الفيديو جدلا وتعليقات غاضبة. وفيما اعتبر قليلون انه لا يجب الجزم ان المعتدي أمير سعودي رغم سماعه هو يقول انه كذلك، وانه ربما ادعى ذلك، فإن كثيرين أكدوا أن المعتدي لو ما كان من آل سعود لما تجرأ على القيام بمثل هذا الاعتداء، ولما تفاخر بذلك.

وقد تضاربت المعلومات حول هوية المعتدي ومن معه، وذكر معلقون إن الرجال الأربعة هم أبناء أميرة سعودية من زواجها من رجل من خارج العائلة المالكة، كانت قد تطلقت منها بعدها.

أمير مرخاني يضرب رجل أمن ويقول له انا من ال سعود!!! والزق فيك وفي آل سعود pic.twitter.com/MtwZ0Lf2bI — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) 14 June 2018