سلسلة مقاهي أمريكية تتوصل إلى اتفاق بالتراضي مع مسلمات قدمن شكوى ضدها ـ (فيديو)

لوس انجليس: ينبغي على سلسلة المقاهي الكاليفورنية العضوية “إرث كافيه” ان تزود موظفيها معلومات حول اشكال التمييز المختلفة اثر اتفاق بالتراضي مع سبع مسلمات تقدمن بشكوى ضد الشركة بعد طردهن من احد مطاعمها.

وسيعيد “إرث كافيه” كذلك النظر في سياسة استقبال الزبائن، وسيقدم مشروبات وتحليات مجانية في 16 حزيران/يونيو الى زبائنه بمناسبة عيد الفطر في مطعمه في لاغونا بيتش حيث وقع الحادث.

وتذكر هذه القضية بالفضيحة التي طالت سلسلة “ستارباكس″ الشهيرة للمقاهي التي اغلقت متاجرها الثمانية الاف في الولايات المتحدة لساعات قليلة الشهر الماضي لتدريب موظفيها على مكافحة العنصرية اثر توقيف رجلين اسودين بطريقة غير مبررة في احد مقاهيها في نيسان/ابريل الماضي.

وكانت النساء السبع تقدمن بشكوى ضد “إرث كافيه” في ايار/مايو 2016 بتهمة التمييز وادعين انهن طردن من المقهى الواقع في لوس انجليس لان ستا منهن كن محجبات.

وقالت في شكواهن ان المسؤولين عن المقهى طلبوا منهن مغادرة المكان عند ساعة الذروة في ذلك اليوم متحججين بنظام يتبعه المطعم بعدم المكوث على احدى الطالات لاكثر من 45 دقيقة في حال كانت كلها مشغولة. الا ان مقدمات الشكوى اكدن ان الكثير من الطاولات كانت غير مشغولة فيما لم يتم طلب ذلك من زبونات غير محجبات.

وقد اتصلت ادارة المقهى بالشرطة عندما رفضت النساء المغادرة.

وقالت ساره فرسخ احدى المشتكيات “قررنا انا وصديقاتي تقديم الشكوى لاحداث تغيير وللتحقق من ان هذا النوع من التصرف التمييزي لن يكون مقبولا او مسموحا بعد الان”.

وقال محمد تجسر المحامي في جميعة الدفاع عن الحقوق المدنية (ايه سي ال يو) الذي كان يمثل المشتكيات إن هذا الاتفاق “يظهر ان العداء للمسلمين في البلاد ليس امرا لا مفر منه”.

ويستمر المقهى في رفض الاتهامات الموجهة اليه وقد تقدم بشكوى مضادة ضد النساء قبل التوصل الى الاتفاق بالتراضي هذا مؤكدا انهن اخلين بحسن سير العمل في المطعم.(أ ف ب)