هذا ما قاله علي صالح في آخر كلمة قبل اغتياله ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

بثت قناة “اليمن اليوم”، التابعة لـ “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كلمة له قبل اغتياله من قبل الحوثيين بفترة قصيرة، في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وهاجم علي صالح، خلال التسجيل المصور الذي امتد نحو 15 دقيقة، الحوثيين، الذين كانوا حلفاءه حتى قبل أن يغتالوه بفترة بسيطة.

واتهمهم بتخريب البلاد وتدميرها، وجلب التحالف الدولي بقيادة السعودية، واصفا تصرفاتهم بـ”العنجهية والعنصرية”.

ودعا علي صالح جميع اليمنيين إلى الانتفاض في وجه الحوثيين.

وقال: “تبنوا إسلاما غير إسلام اليمنيين، أيها الشعب اليمني العظيم ثور ثور ثور، للحفاظ على الديمقراطية”.

وذكّر صالح الحوثيين بقدومهم إلى صنعاء “حفاة عراة”، قبل أن يمتلكوا العقارات الآن، بعد بيعهم المؤسسات وتدميرهم منظومة الصحة والمالية وغيرها.

كما دعا صالح السعودية إلى مد يد الحوار، والتخلي عن “العدوان”، في إشارة إلى عاصفة الحزم التي بدأت منتصف 2015.

وكأنه كان يتوقع مصيره قال صالح: “الحمد لله أني استشهدت في منزلي، وكتب الله لي الشهادة في مسكني ووطني غير عميل لأحد.. وأنت أيها الشعب اليمني تعرفني لم أكن في يوم من الأيام في جيب أي قوة دولية أو دولة عربية.. أنا عميل لوطني، لتربة هذا الوطن، وأطفال هذا الوطن، ورجال هذا الوطن”.

وقال: “يا شعب اليمن إن كتبت لي الشهادة، فأنا أنتظرها بين شعبي وفي وطني، ثوروا ثوروا يا شعب اليمن ضد الحوثي الكهنوتي، الذي أهان كرامتكم وعزتكم وحريتكم لتحيا الجمهورية اليمنية”.