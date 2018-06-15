السعوديون مازالوا تحت صدمة الخسارة الثقيلة في افتتاحية المونديال 

الريالض ـ موسكو: واجهت جماهير كرة القدم السعودية وكذلك المسؤولون صدمة قوية في بداية مشوار المنتخب ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا ، بعد أن مني الفريق بهزيمة ثقيلة ، لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعها ، أمام نظيره الروسي صفر / 5 مساء الخميس في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأثارت الهزيمة ردود فعل غاضبة بين مشجعي الأخضر وكذلك مسؤولي اللعبة بالمملكة ، والذين تعهدوا بالتحقيق لبحث أسباب الهزيمة المؤلمة.

وتقدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بالاعتذار للجماهير مبديا خيبة أمله الشديدة إزاء النتيجة التي انتهت بها المباراة على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو ، في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ في تسجيل مصور تم بثه لوسائل الإعلام إن الجيل الحالي للاعبين السعوديين إمكاناته محدودة ، مضيفا “سددنا لهم كامل مستحقاتهم المالية التي مضى عليها ثلاث سنوات وأحضرنا لهم طاقما تدريبيا عالميا بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي يراه البعض غير ذلك لكن هذا الأمر محسوم”.

وأضاف آل الشيخ “يجب ألا نخدع أنفسنا.. هذه إمكانات لاعبينا وأنا أتحمل المسؤولية أمام ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وكذلك أمام الجمهور الرياضي”.

وتابع “البعض عارضني عندما ذكرت سابقا أن اللاعب السعودي لا يستحق مليون ريال سنويا وهاجموني والآن أدركوا صحة كلامي”.

وتابع “أتمنى أن تساعدوني لنعمل على خطة محكمة، فأنا أستهدف إيجاد ألف لاعب أعمارهم ما بين الثانية عشر والسادسة عشر لابتعاثهم لتعلم الاحتراف الحقيقي بأوروبا”.

وأشار آل الشيخ إلى أن مستويات اللاعبين السعوديين المتدنية دفعت لإقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب بكل ناد بدوري المحترفين السعودي لثمانية واستبدال اسمه بدوري النجوم.

وشدد آل الشيخ “نحتاج لبناء خطة تبدأ من عام 2020 لنقطف ثمارها عام 2026 ونواصل حتى 2030 الذي بالتأكيد سيأتي وأنا لست موجودا بمنصبي”.

واختتم آل الشيخ حديثه قائلا “سنعمل لبلدنا والأجيال القادمة ولن نتوانى في ذلك”.

كذلك ، وجه عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي للعبة ، انتقادات للمنتخب الذي مني بأثقل هزيمة في مباراة افتتاحية لكأس العالم خلال 84 عاما.

وشدد عزت على ضرورة محاسبة عدد من اللاعبين بسبب سوء مستوياتهم خلال المباراة “وعلى رأسهم حارس المرمى عبد الله المعيوف والمدافع عمر هوساوي والمهاجم محمد السهلاوي.”

وأضاف عزت في مداخلة هاتفية لبرنامج “روسيا 2018″ بقناة “العربية” :”أشعر بخيبة أمل كبيرة ، وهي نتيجة غير مرضية أبدا ، ولا تعكس البرنامج الإعدادي ، فقد ركز البرنامج الإعدادي على كسر الخوف أمام المنتخبات الكبيرة في أراضيها.”

وتابع أن المباراة شهدت “أخطاء في التمرير وأخطاء فنية من المدرب (خوسيه أنطونيو بيتزي) ، وتأخير في التغييرات ، وستتم محاسبة عدد من اللاعبين ، وأبرزهم عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي ، لسوء مستوياتهم في المباراة.”

وأوضح عزت أن القيادات في السعودية وخاصة المستشار تركي آل الشيخ ، لم يقصروا في إعداد المنتخب بالشكل الأمثل لخوض غمار كأس العالم.

ومن جانبه ، دافع بيتزي عن نفسه قائلا “لقد قدمت كل ما لدي في كل الجوانب” ، لكنه أبدى في الوقت نفسه شعوره بالإحباط مشيرا إلى أن المنتخب السعودي لم يقدم المطلوب منه ، فيما حقق المنتخب الروسي الفوز دون أن يبذل جهدا كبيرا.

وعلقت صحيفة “عكاظ” السعودية على الهزيمة بعنوان ذكرت فيه “أداء باهت وخسارة قاسية للأخضر” بينما ذكرت صحيفة الوطن :”سقوط مؤلم للأخضر في افتتاح المونديال”. (د ب أ)