مفتي موريتانيا يدعو لإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نواكشوط: دعا مفتي موريتانيا، الإمام أحمد ولد لمرابط، إلى إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، “لجلب المصالح ودرء المفاسد لتعزيز ما تحقق في هذا الصدد”.

وأوضح ولد لمرابط، في خطبة العيد بجامع بن عباس، وسط نواكشوط، أن “إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعني الانتقاص من هيئة الفتوى والمظالم القائمة”.

ودعا إلى وحدة الصف والتواصل والتسامح والتضامن والتعاضد بين المسلمين.

ونوه خطيب العيد، “بجو الأمن والاستقرار لذي تعيشه البلاد، والمضي قدما على طريق التنمية، ومن حضور على الساحة الدولية يجب أن يكون محل إعجاب وتقدير”.

وتوافد آلاف الموريتانيين إلى مساجد العاصمة نواكشوط، لأداء صلاة العيد.

وأدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء حكومته وكبار المسؤولين في الدولة، صلاة العيد بجامع بن عباس، بنواكشوط.

وفجر اليوم، أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان صدور عفو رئاسي عن 72 سجينا من سجناء الحق العام بمناسبة عبد الفطر المبارك. (الاتاضول)