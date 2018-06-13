كيف ردت حياة الفهد على أحلام بعد وصفها بـ”سيدة الشاشة الخليجية”

“القدس العربي”:

ردت الفنّانة الكويتية حياة الفهد على تعليق المطربة الإماراتية أحلام، بحق أدائها في مسلسل “مع حصة قلم”.

وأعادت الفهد نشر إشادة أحلام بها: “كم إنتِ عظيمه وراقية ورائعة الاستاذة وسيده الشاشة الخليجية حياه الفهد لفت نظري انها بعد ان انتهت من المسلسل الْيَوْمَ نزلت بوستات على الانستغرام تشكر كل طاقم المسلسل صغار وكبار هذولا هم الكبار مدرسه نتعلم منها شكراً”.

وعلّقت الفهد في حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” على صورة تغريدة أحلام: “الكلام الجميل والراقي يلامس قلوبنا ويؤثر في نفوسنا وأنت أم فاهد دائما تلامسينه قلوبنا بصوتك الجميل.. فأنتي سباقة دائما في كل شئ جميل وشكرًا من أعماق قلبي، وكل عام وأنتي وعائلتك الكريمة بالف خير ومبارك عليكم العيد”.