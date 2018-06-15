بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا “تعزيز التنسيق بشان الوضع في سوريا”

تل ابيب ـ موسكو: بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، تعزيز التنسيق بشأن الوضع في سورية.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى تعزيز الامن على الحدود السورية الإسرائيلية و”جهود الطرفين لمكافحة الإرهاب”،بحسب قناة روسيا اليوم ،وصحيفة جيروزاليم بوست.

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مستويات مختلفة.

يشار إلى أن هناك تنسيقا بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الاجواء السورية،حيث تشن اسرائيل ضربات متكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية،فيما تقوم الطائرات الحربية الروسية بطلعات جوية لدعم القوات السورية النظامية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة والمعارضين . (د ب ا)