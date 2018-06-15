منع الجماهير النيجيرية من جلب الدجاج الحي في مباريات المونديال

موسكو: يتعين على مشجعي المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم أن يدعموا فريقهم بدون تميمة الحظ المعتادة -دجاجة حية- في اول مباراة لهم أمام بالمونديال أمام كرواتيا غدا السبت.

ويطلق على المنتخب النيجيري لقب “النسور الخضراء” ودائما ما تجلب الجماهير معها دجاجة حية مطلية بألوان العلم النيجيري، الأخضر والأبيض.

وسألت الجماهير النيجيرية من أين يمكنها تشتري دجاج حي للمباراة التي ستقام في كالينينجراد، وفقا لما قاله وزير السياحة ، أندري يرماك.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس″ تصريحات ليرماك قال فيها :”أبلغناهم أنه من المستحيل أن يدخلوا الملعب بدجاج حي”.

ومنعت الجماهير النيجيرية من جلب دجاج حي للمباريات في كأس العالم 2010 الذي أقيم بجنوب أفريقيا.(د ب أ)