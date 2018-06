أوروغواي تحرم مصر من التعادل بهدف قاتل في المونديال الروسي ـ (فيديو)

ايكاترنبيرغ ـ (روسيا): نجح منتخب أوروغواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 / صفر اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أمس الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروغواي بذلك ، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970 .

Egypt played for a tie and thought they could get away with never bringing Salah in. On the other hand, amazing goal from Uruguay. #WorldCup #URU #EGY pic.twitter.com/t4ljcC2PZY

