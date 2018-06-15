وصف بانه مجنون.. افتتاح مشروع معماري ضخم في ماكاو من تصميم زها حديد

هونغ كونغ: شهدت ماكاو أخيرا افتتاح كازينو جديد من تصميم المهندسة المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد كان وصف لدى إطلاقه بأنه مشروع “مجنون”.

ويحمل هذا المشروع اسم “مورفيوس″ ويتألف من بنى فولاذية ذات تصاميم استشرافية تميزت بها زها حديد التي توفيت في 2016.

ويضم المشروع إضافة إلى الكازينو، مجموعة فنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها من المنشآت الفارهة، بتكلفة اجمالية بلغت 1,1 مليار دولار.

ولزها حديد، أول امرأة فازت بجائزة “بريتزكر” العريقة للهندسة المعمارية، مشاريع أخرى كثيرة في الصين بينها مبنى اوبرا كانتون ومركز تجاري ضخم في بكين.

وأوضحت فيفيانا موسكيتولا من شركة “زها حديد اركيتيكس″ لوكالة فرانس برس أن هذا الموقع الجديد صمم ليكون أشبه بـ “قفزة في الفراغ” كما أن خطوط الفولاذ الخارجية تدعم المبنى بما يسمح بكسب مساحة في الداخل مع تقليل عدد أعمدة الدعم اللازمة

ولفت رئيس مجموعة “ميلكو” القائمة على الكازينو لورنس هو لوكالة فرانس برس إلى أنه أراد مع إطلاق المشروع في 2013 “ايجاد المهندس الأهم القادر على إنجاز أمر مجنون تماما”.

وتمثل ماكاو المنطقة الصينية الوحيدة التي يسمح فيها بألعاب الميسر. (أ ف ب).