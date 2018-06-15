هل يزور رونالدو شباك لاروخا لأول مرة أم أن راموس سيكون له بالمرصاد؟

باريس- ‘‘ القدس العربي’’- آدم جابر :

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إلى الملعب الأولمبي (فيشت) في (آدير) بضاحية مدينة سوتشي الروسية، حيث سيصطدم المنتخبان الإسباني والبرتغالي، في مباراة قمة دور مجموعات مونديال 2018، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيران والمغرب.

ويخوض منتخب لا روخا هذه المباراة وسط حالة كبيرة من الشك والضبابية بعد يومين من الإقالة المفاجئة لمدربهم جولين لوبتيغي، ليتم استبداله بالمدافع الإسباني السابق فرناندو هييرو الذي كان مديراً رياضياً للفريق. ويبقى السؤال الرئيسي الذي تطرحه اليوم الجماهير الإسبانية و عشاق « لاروخا » هو: إلى أي مدى سيؤثر هذا التطور المفاجئ على مردود الفريق في المباراة التي تعدُ أول اختبار فعلي له في المونديال وفي مشاركته في البطولة بشكل عام؟.

ورغم أن الحالة الذهنية للمنتخب الإسباني تبقى موضع شك، إلا أنه في المقابل ليس هناك أدنى شك في قدرات اللاعبين العالية جداً، حيث يمتلك منتخب لاروخا كوكبة من النجوم العالمية في كل المراكز، بدءا من الحارس ديفيد دي-خيا، ومروراً بقلبي الدفاع القائد راموس وبيكي و الظهرين كارفخال و جوردي آلبا، وصولا إلى نيستا و دافيد سيلفا و سيرخيو بوسكتش و إيسكو في وسط الميدان وانتهاء بديغو كوستا في الهجوم. وهي أسماء تمتلك من الامكانيات الفنية و الخبرة ما يجعلها مصدر خطر على أي فريق تقابله اسبانيا، رغم أزمة إقالة المدرب الذي خاص معها مشوار التأهل إلى المونديال.

في الطرف المقابل، عندما نذكر المنتخب البرتغالي، نتحدث مباشرة عن كريستيانو رونالدو نجم هذا الفريق وقائده الذي تضع عليه الجماهير البرتغالية آمال كبيرة. لكن الدون – أفضل لاعب في العالم 2017 الذي قاد ناديه ريال مدريد قبل أيام إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي - يدخل مباراة اليوم وسجله خال تماما من أي هدف في مرمى الاسبان خلال أربع مواجهات رسمية جمعت بين الفريقين البرتغالي والاسباني. كما أن لا روخا أقصى رونالدو والمنتخب البرتغالي من ثمن نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010 الذي توجت بها إسبانيا، ثم نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2012 التي كانت من نصيب الاسبان أيضا.

ومع أن رونالدو يظل نجم وقائد والسلاح الفتاك للمنتخب البرتغالي، إلا أن خط الدفاع يبقى هو نقطة القوة لبطل، الذي تصدر مجموعته ضمن تصفيات المونديال مع تلقي شباكه 4 أهداف فقط خلال 10 مباريات خاضها في التصفيات.

ويسعى المنتخبان الإسباني والبرتغالي إلى طي صفحة كابوس مونديال البرازيل 2014 الذي غادرها من دوري المجموعات. كما أن مونديال روسيا 2018 قد يعد الفرصة الأخيرة لأبرز نجوم الفريقين، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو (33عاما) و آندريس نيستا (34 عاما) و سيرخيو راموس و دافيد سيلفا ( 32 عاما) وجيرار بيكي ( 31 عاما) و كبلير بيبي ( 35عاما) و ريكاردو كوريزما (34عاما).