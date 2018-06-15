ماذا قال أبو تريكة وهو يتألم لهزيمة مصر أمام أوروغواي ؟

لندن-”القدس العربي”:

تحسر أسطورة منتخب مصر محمد أبو تريكة، على الهزيمة التي مني بها منتخب بلاده على يد أوروغواي في المباراة التي جرت ظهر اليوم السبت على ملعب “إكاتيريتبيرغ أرينا”، وانتهت بفوز الثعالب بهدف نظيف، سجله مدافع أتليتكو مدريد خوسيه خيمينيز في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي. في الوقت ذاته، أثنى بطل أمم أفريقيا عامي 2006 و2008، على الأداء الذي قدمه الفراعنة، في ظهورهم الأول في المونديال بعد غياب طويل، وبدون الأيقونة محمد صلاح المصاب في الكتف، مُشددًا على ضرورة نسيان نتيجة هذه المباراة، والتفكير فقط في مواجهتي روسيا والسعودية، بشرط أن يؤدي كل اللاعبين بنفس المستوى والروح القتالية. وغرد أمير القلوب عبر حسابه على” تويتر” قائلاً “مجهود كبير ورح عظيمة. خسارة مؤلمة ولكن مباراة وانتهت نفكر الآن في المباراة القادمة يا رجال .. منتخب مصر مشرف لم تقصروا استمروا نحن معكم”. وسيخوض المنتخب المصري مباراته القادمة ضد صاحب الأرض المُنتشي بانتصاره العريض على السعودية بخماسية نظيفة، بعد أربعة أيام من الآن -19 يونيو / حزيران- على ملعب “كريستوفسكي”، ثم سيختتم أصدقاء الدور الأول بالديربي العربي ضد الأخضر يوم 25 من نفس الشهر على ملعب “فولغو غراد آرينا”. ولم يُشارك صلاح ولو دقيقة واحدة في مباراة أوروغواي، وإلى الآن لم تتأكد مشاركته من عدمها في المباراة القادمة، لكن في أسوأ الحالات، سيكون متاحًا بنسبة تزيد عن 90% في لقاء ختام المجموعة.