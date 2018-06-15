“ديلي تلغراف”: يوتيوب يساهم في نشر أفكار المتطرفين

لندن-”القدس العربي”:

نشرت صحيفة ديلي تليغراف تقريرا لمراسلتها كيت ماكين حول تزايد اعداد المراهقين والنساء الذين يتم تجنيدهم من قبل جماعات متشددة عبر موقع ” يوتيوب” .

وقالت الصحيفة إن العام الماضي شهد عددا قياسيا بتجنيد المراهقين عبر الإنترنت حيث اشارت تقارير الشرطة انه ألقي القبض في بريطانيا على 441 مراهقا وهو العدد الأكبر منذ عام 2001.

وكانت اصابع الاتهام وجهت مؤخرا لوسائل التواصل الاجتماعي بمسؤوليتها عن انحراف تفكير هؤلاء المراهقين عبر مقاطع مصورة وغرف المحادثات التي يستخدمها المتشددون لنشر أفكارهم.