الاتحاد الدولي يُدين قرصنة السعودية على قنوات “بي إن سبورتس”

لندن -”القدس العربي”:

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة تحذير شديدة اللهجة، لشركات القرصنة (القريبة جدًا من النظام الحاكم السعودي)، التي تقوم بسرقة إشارة قنوات “be IN” الرياضية، وبثها مقابل ملايين طائلة بغير وجه حق.

ومنذ بداية الحصار الرباعي على قطر، بدأت السعودية تُسهل عمليات دخول اجهزة استقبال ” ريسيفرات”، كاسرة لشفرة be IN، وتُسمى be OUT”، تدعي أنها شبكة لاتينية وفي نفس الوقت، تنقل المباريات باستوديوهات ومعلقي كادر القنوات القطرية الرياضية، في انتهاك واضح وصريح لحقوق الملكية على مدار أكثر من عام.

ورغم محاولة إدارة الشبكة القطرية وقف القرصنة بطرق ودية، من خلال كبار المعلقين والتنويهات على الشاشة لإنهاء المشاهدة غير الشرعية، إلا أن الشبكة السعودية ظلت تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، بطريقة فجة، وصلت في بعض الأوقات للترويج بأن حفيظ دراجي وروؤف خليف معلقي بي أوت!

والآن، جاء الدور على المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم وحماية الحقوق، لتُعطي شركة القرصنة بتحديد اسمها be OUT، مهلة أخيرة لإنهاء السرقة، وذلك في بيان رسمي جاء نصه على النحو الأتي ” فيفا مدركة لما يحدث من قرصنة المباريات عن طريق “بي أوت” بشكل غير قانوني فيما يخص توزيع المباريات الإفتتاحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف البيان “الاتحاد الدولي لن يتهاون مع انتهاك حقوق الملكية الفكرية وسيستعرض كل الخيارات الممكنة ضد المنظمات غير الشرعية والتي تدعم مثل هذه النشاطات، نحن نؤكد بأن بي اوت لم تحصل على حقوق نقل أي حدث يتعلق بفيفا”.