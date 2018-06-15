محكمة العدل الدولية تنظر في أواخر الشهر في شكوى قطرية ضد الإمارات

لاهاي: اعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة عقد جلسات علنية بين 27 و29 حزيران/يونيو للنظر في اتهامات بحصول “انتهاكات لحقوق الإنسان” تؤكد قطر ان الإمارات ارتكبتها وتتعلق بـ”تمييز ضد قطر ورعاياها”.

وكانت الإمارات ومصر والسعودية والبحرين قطعت في 5 حزيران/يونيو 2017 كافة علاقاتها مع قطر متهمة اياها خصوصا بـ

“تمويل الارهاب” رغم نفي الدوحة القاطع.

وتندد قطر بما تعتبره “حصارا” جويا وبحريا وبريا عليها، وبطرد رعاياها من هذه الدول.

وكانت وزارة الخارجية القطرية اتهمت الاثنين دولة الإمارات باتخاذ سلسلة من الإجراءات “التي تميز ضد القطريين”، وقد شملت “طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر”.

وتطالب الدعوى القطرية المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات “باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين”.

كما طلبت قطر تعويضات من الإمارات.

من جهة اخرى طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية اتخاذ “اجراءات تحفظية لحماية حقوق القطريين واسرهم وتفادي تفاقم الخلاف او امتداده بانتظار قرار نهائي في القضية”، بحسب ما اضاف بيان المحكمة.

ومنذ بداية الازمة فشلت كافة جهود الوساطة بين الطرفين خصوصا تلك التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة.

وتؤكد قطر ان خصومها يسعون لوضع سياستها الخارجية “تحت الوصاية”.

ولا تملك محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي والتي تنظر في الخلافات بين الدول، الادوات القسرية لتطبيق قرارتها. (أ ف ب).