إيران تُكمل أحزان العرب بخطف المغرب بالضربة القاضية -(صور و فيديو)
كريستوفسكي-”القدس العربي”:
قضى المنتخب الإيراني على نظيره المغربي بالضربة القاضية، في مباراتهما معًا، التي أقيمت على ملعب “كريستوفسكي” وظلت مُعلقة بدون أهداف إلى أن فعلها عزيز بوهدوز، بتسجيل هدف أسود فارس في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتلقى العرب الهزيمة الثالثة بعد سقوط السعودية ومصر على يد روسيا وأوروغواي.
كما كان متوقعًا، بدأ اللقاء بأفضلية واضحة للفريق العربي، كادت تُسفر عن هدف مُبكر لولا غياب التوفيق عن أيوب العكبي، الذي مرت تصويبته القوية بجوار قائم الحارس علي رضا، قبل أن يضغط رجال رونار على الإيرانيين في هجمة كبيسة عند الدقيقة 19، أبعدها الحارس والدفاع على ثلاث مرات من قلب منطقة الست ياردات.
واستمر مسلسل إهدار الفرص السهلة بواحدة أخرى جاءت بهدية من زياش لأمين حارث وهو داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد في أحضان الحارس، ليأتي الرد المتأخر من ممثل آسيا، بتمريرة طولية، أسفرت عن انفراد صريح لأزمون مع الحارس المحمدي، انتهى بتألق الأخير بالحفاظ على نظافة شباكه قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.
لم تتغير الأوضاع كثيرًا في الشوط الثاني، المنتخب المغربي ظل الأكثر استحواذًا وخطورة في أغلب الأوقات، في المقابل بالغ رجال المدرب كارلوس كيروش في حذرهم الدفاعي، لدرجة تعمد إضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، لمنع الغارات المغربية على مرمى الحارس علي رضا، الذي كان من نجوم المباراة.
وفي آخر لحظات الوقت بدل الضائع الذي قدره الحكم بست دقائق، أرسل حاجي صافي كرة على القائم القريب حاول بوهدوز إبعادها عن مرمى منتخبه، إلا أنه لم يكن موفقًا بذهاب الكرة إلى الشباك، ليُطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز إيران على المغرب بهدف لا يُعوض، على غرار ما فعلته أوروغواي مع مصر قبل هذا اللقاء.
اشعر بالآ سى للاعبينا الذين بذلوا جهودا كبيرو للتسجيل في مرمى منتخب جاء فقط لكي يدافع ب 11 لاعبا
لابأس
كرة القدم لا ترحم
العرب بصراحة لا يعرفون أن يلعبوا كرة القدم وأيضا خططهم كلها دفاعية لضعفهم ونسيوا أن أفضل شيء للدفاع هو الهجوم الدائم لذلك Arab can’t play football
رغم كل النفخ الذي مارسه الاعلام الداخلي والخارجي في حق المنتخب المغربي…فانا شخصيا لم اكن متفاءلا …بغض النظر عن تواجده في مجموعة صعبة…اسهلها نظريا ايران التي انهزم ضدها….والسبب ان الغرور يدفع الى الاستهانة….ومن ثم اتخاذ القرارات الخاطءة في الادارة قبل الملعب …فكيف يمكن للمدرب الذي يعرف جيدا مجموعة اللاعبين الذين ساهموا في التاهيل للمونديال …ان يستغني عن بعضهم في المرحلة الختامية…ويكمل الزفة بابقاء ثلاثة من محركي الفريق في دكة الاحتياط…ويقحم لاعبا محليا دفعته الصدفة الى التسجيل في السابق…هل هو ضعف القراءة….او الاستهانة بالخصم…ام الرغبة في التنطع ومعاندة اي راي مخالف…!!!؟؟؟ الم ندرك بعد الفرق بين المباريات الحبية…ومقابلات المونديال التي…عرفت في تاريخها نتاءج لم تكن متوقعة على الورق من قبيل انهزام المانيا امام الجزاءر…وانهزام البرازيل بسباعية في عقر داره…؛ وبفضل هذا الاصرار المرضي على نفس الرؤية التقنية المكشوفة للفرق المنافسة…تمخض الجبل فولد فارا….بعد كل تلك المزايدات الفارغة المحتوى التي كانت تمني الجمهور بفتح مبين تتساقط امامه اعتى الفرق….والادهى ان يصل الغرور ذروته…فينعدم الحد الادنى من نخوة الرجولة في اللعب والتنافس…الى درجة السقوط في اخطاء التمرير الى الخصم بكل اصرار…وختمها باخطاء طفولية قرب المربع…والنيابة عن الخصم في التسجيل….وبخلاف المنتخب المصري الذي كان سيء الحظ…امام منتخب كبير….فان منتخب المغرب..عليه ان يراجع كل شيء رغم صعوبة ذلك…وان ينطلق من تصور مختلف جدريا لحفظ ماء الوجه….اما التاهيل فهو من اضغاث احلام برنار بيه…ومن نفخوا فيه….وكما يقول المثل …من يحرث في البحر…يحصد او يجني الزبد…الذي يذهب جفاء….
كصحراوي حر وبعيدا عن السياسة حزنت لخسارة المغرب لكن هذه هي كرة القدم حظ سعيد