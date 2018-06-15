إيران تُكمل أحزان العرب بخطف المغرب بالضربة القاضية -(صور و فيديو)

كريستوفسكي-”القدس العربي”:

قضى المنتخب الإيراني على نظيره المغربي بالضربة القاضية، في مباراتهما معًا، التي أقيمت على ملعب “كريستوفسكي” وظلت مُعلقة بدون أهداف إلى أن فعلها عزيز بوهدوز، بتسجيل هدف أسود فارس في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتلقى العرب الهزيمة الثالثة بعد سقوط السعودية ومصر على يد روسيا وأوروغواي.

كما كان متوقعًا، بدأ اللقاء بأفضلية واضحة للفريق العربي، كادت تُسفر عن هدف مُبكر لولا غياب التوفيق عن أيوب العكبي، الذي مرت تصويبته القوية بجوار قائم الحارس علي رضا، قبل أن يضغط رجال رونار على الإيرانيين في هجمة كبيسة عند الدقيقة 19، أبعدها الحارس والدفاع على ثلاث مرات من قلب منطقة الست ياردات.

واستمر مسلسل إهدار الفرص السهلة بواحدة أخرى جاءت بهدية من زياش لأمين حارث وهو داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد في أحضان الحارس، ليأتي الرد المتأخر من ممثل آسيا، بتمريرة طولية، أسفرت عن انفراد صريح لأزمون مع الحارس المحمدي، انتهى بتألق الأخير بالحفاظ على نظافة شباكه قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

لم تتغير الأوضاع كثيرًا في الشوط الثاني، المنتخب المغربي ظل الأكثر استحواذًا وخطورة في أغلب الأوقات، في المقابل بالغ رجال المدرب كارلوس كيروش في حذرهم الدفاعي، لدرجة تعمد إضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، لمنع الغارات المغربية على مرمى الحارس علي رضا، الذي كان من نجوم المباراة.

وفي آخر لحظات الوقت بدل الضائع الذي قدره الحكم بست دقائق، أرسل حاجي صافي كرة على القائم القريب حاول بوهدوز إبعادها عن مرمى منتخبه، إلا أنه لم يكن موفقًا بذهاب الكرة إلى الشباك، ليُطلق بعدها الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز إيران على المغرب بهدف لا يُعوض، على غرار ما فعلته أوروغواي مع مصر قبل هذا اللقاء.