” الصليب الأحمر” تعرب عن مخاوفها إزاء الوضع الإنساني في الحديدة باليمن

القاهرة: قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن سكان مدينة الحديدة باليمن يخشون من الحصار حيث يواصل تحالف تقوده السعودية حملة عسكرية لاستعادة المدينة التي يوجد بها ميناء حيوي من مسلحي الحوثي.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل داخل الحديدة، عبر موقع ” تويتر” :” بدلا من التركيز على الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم ، يقوم الناس بتخزين المواد الغذائية والوقود من أجل البقاء. إنهم يخافون من الحصار”.

وحذرت منظمة الإغاثة من أن عشرات الآلاف من السكان المحليين قد يفرون من المدينة الواقعة على البحر الأحمر في الأيام القادمة بسبب القتال.

وأضافت أنها “تشعر بالقلق على الأشخاص النازحين بالفعل وقد يضطرون إلى الفرار مرة ثانية”.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات الجيش اليمني الحكومي بمساندة قوات التحالف العربي، من الاقتراب نحو مطار الحديدة الواقع في المدينة التي تحمل الاسم ذاته 226/ كيلومترا غرب صنعاء.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، أطلقت عملية عسكرية تحت مسمى (النصر الذهبي) بدعم من قوات التحالف العربي، بهدف تحرير مدينة الحديدة، ومينائها الاستراتيجي، الواقعين تحت قبضة الحوثيين، منذ تشرين أول/أكتوبر من 2014، وسط تحذيرات أممية كبيرة من تأثير تصعيد الصراع على المدنيين. (د ب أ) .