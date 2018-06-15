المغربي الكعبي يراهن على عبور إسبانيا والبرتغال في المونديال

كريستوفسكي : راهن أيوب الكعبي مهاجم المغربي على إمكانية تحقيق الفوز على منتخبي إسبانيا والبرتغال والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات الكعبي التليفزيونية، عقب هزيمة المغرب من إيران بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المونديال.

وقال الكعبي “لم يحالفنا الحظ والتوفيق في لقاء إيران، لكننا سنحاول خطف الانتصار من إسبانيا والبرتغال والتأهل إلى الدور ثمن النهائي للعرس العالمي”.

وأضاف “خسرنا الانتصار لأننا أضعنا فرصًا في أول عشر دقائق من بداية المباراة، ورغم ذلك أود أن أؤكد لجماهير المغرب بأن حظوظنا موجودة لاجتياز مرحلة المجموعات”.

وعن سبب تغييره في مباراة إيران، قال الكعبي “تغييري هي وجهة نظر الجهاز الفني لأن الأهم هو مصلحة المنتخب في المقام الأول والأخير”.

وبهزيمة اليوم، تذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما تصدر الإيرانيون الترتيب برصيد 3 نقاط. ( الأناضول ).