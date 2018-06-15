 ناطق باسم أنصار الله: الجيش واللجان لديهما استراتيجية لاستنزاف قوات التحالف 

لندن: “القدس العربي”:

قال ناطق باسم أنصار الله في اليمن إن الجيش واللجان لديها استراتيجية مدروسة لاستنزاف قوات التحالف في الساحل الغربي.

وقال ناطق أنصار الله معلقا على محاولات التحالف السيطرة على مدينة الحديدة” العمليات تتركز في الدريهمي ومناطق محدودة والعدو محاصر من الخلف.”

وكان موقع “المسيرة “التابع لجماعة أنصار الله أعلن ظهر اليوم الجمعة ان القوة الصاروخية التابعة لأنصار الله استهدفت اليوم تجمعا كبيرا لقوات التحالف في الساحل الغربي بصاروخ توشكا الباليستي.

وقال مصدر في القوة الصاروخية -حسب المسيرة –”أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات التحالف.

وأوضح المصدر لموقع “المسيرة “أن ضربة توشكا المسددة في الساحل الغربي تمت بعد عملية رصد استخبارية دقيقة بطائرات الاستطلاع المسيرة.