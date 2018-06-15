أمير قطر وأردوغان يرحّبان بالقرار الأممي الخاص بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

إسطنبول: أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عن ترحيبهما بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار توفير حماية دولية للفلسطينيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأوضحت المصادر، أن أردوغان والشيخ تميم تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الرئيس التركي وأمير قطر، عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأمس الأول الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته كل من تركيا والجزائر، يدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وجاء القرار الأممي على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في غزة يوما 14 و15 مايو/ أيار الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينياً وأصيب آلاف خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع لاحقاً عدد الضحايا إلى 128 شهيداً، وأكثر من 14 ألف و700 مصاب، جراء استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام اللاحقة. (الأناضول).