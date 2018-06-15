جيش الاحتلال يعلن شن غارة على موقع لـ “حماس″ شمالي غزة

غزة :أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن طائراته العسكرية أغارت على موقع رصد يتبع لحركة “حماس″ شمالي قطاع غزة، مجاور لمنطقة أطلقت منها بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه: “أغارت طائرة عسكرية على موقع رصد تابع لحركة حماس، مجاور للمكان الذي أطلقت منه بالونات حارقة شمالي القطاع″.

وأضاف أدرعي، أن “الجيش ينظر بخطورة بالغة لاستعمال البالونات والطائرات الورقية الحارقة”، مشيراً أنه “سيواصل العمل لمنع استخدامها”.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الجانب الفلسطيني في غزة حول وقوع الغارة الإسرائيلية من عدمه.

وظهر اليوم، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية (بدون طيّار)، صاروخين تجاه مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، قرب السياج الأمني الفاصل، شرقي لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال أدرعي: “قامت طائرة بإطلاق نار تحذيري باتجاه خلية كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة وباتجاه سيارة في غزة”.

وأعلن جيش الاحتلال ، صباح الجمعة، عن استنفار قواته على الحدود مع القطاع تحسباً لإطلاق فلسطينيين آلاف الطائرات الورقية المحترقة من غزة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وأمس الخميس، أعلن ناشطون فلسطينيون أنهم سيطلقون آلاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، صباح أول أيام عيد الفطر .

وخلال مؤتمر صحافي عقده قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع، قال أحد الناشطين (لم يذكر اسمه): “نعلن إطلاق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة باتجاه أراضينا المحتلة شرق القطاع، صباح أول أيام عيد الفطر، ومن مختلف مناطق القطاع″.

ويطلق عشرات الفلسطينيين المشاركين في مسيرات “العودة” السلمية، التي انطلقت فعالياتها منذ 30 مارس/آذار الماضي، عشرات من الطائرات الورقية تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتستند فكرة الطائرات الورقية الحارقة على ربط فتيل من القماش المُغمور بالمواد الحارقة، كالبنزين والكاز، في ذيل الطائرات الورقية، وإشعال النيران فيها قبيل إطلاقها.

ويستخدم الفلسطينيون تلك الطائرات البدائية للفت الأنظار إلى ما يجري في غزة من تردي للأوضاع الاقتصادية.

وتشير معطيات رسمية إسرائيلية إلى أنه تم إطلاق أكثر من 600 طائرة ورقية حارقة من غزة باتجاه المستوطنات، خلال الشهرين الماضيين، تسببت بحرائق أتت على 2500 هكتار من الأراضي الزراعية، ما أسفر عن خسائر مادية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. (الاناضول).