هاتريك رونالدو ينقذ المنتخب البرتغالي من الخسارة أمام نظيره الإسباني

سوتشي -روسيا : سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف “هاتريك” ليقود منتخب بلاده للتعادل 3/3 اليوم الجمعة في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.وجاءت المباراة مثيرة للغاية والتي أنهى فيها المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما 2 / 1، حيث تقدم بهدف مبكر سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وتعادل دييجو كوستا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 24 قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له وللمنتخب البرتغالي في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني، سجل دييغو كوستا هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ناتشو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 58 إلا أن رونالدو سجل الهدف الثالث له وللبرتغال في الدقيقة 88 .

وتقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني الذي تصدر المجموعة بفوزه في وقت سابق من اليوم على المنتخب المغربي 1 / صفر.

ومر المنتخب الإسباني في الأيام الماضية بحالة من الارتباك الشديد بعدما قرر الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء الماضي إقالة المدرب جولين لوبيتيجي بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني عن تولي المدرب تدريب الفريق الملكي عقب انتهاء مسيرته مع المنتخب الإسباني في المونديال، وقرر تعيين فرناندو هييرو، المدير الرياضي، كمدير فني بدلا منه.

ورغم أن هييرو تسلم مهامه قبل يومين فقط من مباراة البرتغال إلا أن المنتخب الإسباني قدم مباراة جيدة وتمكن من العودة مرتين بل وكان قريبا من الفوز لولا هدف رونالدو الثالث الذي جاء في الوقت القاتل.

وبدأ المنتخب البرتغالي بضغط هجومي مبكر على المنتخب الإسباني الذي ظهر مرتبكا للغاية في أول دقيقتين من المباراة، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي بعدما قام ناتشو فيرنانديز بعرقلة كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء ليسددها رونالدو بنجاح على يسار ديفيد دي خيا، حارس المنتخب الإسباني، معلنا تقدم المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في الدقيقة الرابعة.

تراجع المنتخب البرتغالي لوسط ملعبه بعد احرازه هدف التقدم وذلك من اجل الحفاظ على تقدمه وامتصاص حماس لاعبي المنتخب الإسباني الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب وشنوا هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وكاد المنتخب الإسباني أن يعادل النتيجة في الدقيقة التاسعة عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء هيأها دييجو كوستا بقدمه إلى ديفيد سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

واستمرت محاولات المنتخب الإسباني الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة، في الوقت نفسه اعتمد المنتخب البرتغالي على شن الهجمات المرتدة مستغلا المساحات الكبيرة التي ظهرت في دفاعات المنتخب الإسباني جراء الاندفاع الهجومي.

وأهدر المنتخب الإسباني فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 21 عندما توغل أندريس إنييستا من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة جزاء المنتخب البرتغالي ومرر الكرة إلى ديفيد سيلفا داخل منطقة الست ياردات ليسددها بقوة لكن كرته اصطدمت بأحد مدافعي المنتخب البرتغالي.

وفي الدقيقة 24 سجل دييجو كوستا هدف التعادل للمنتخب الإسباني عندما لعبت كرة طولية حاول بيبي إبعادها برأسه لكن كوستا تمكن من استلامها وتلاعب بمدافعي المنتخب البرتغالي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت الزاوية اليمنى السفلية للحارس روي باتريسيو.

وفي الدقيقة 26 سدد إيسكو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء المنتخب البرتغالي من الناحية اليمنى لتصطدم بالعارضة ليتابعها ديفيد سيلفا بتسديدة أخرى امسكها روي باتريسيو إلا أن الحكم أطلق صافرته معلنا وقوع سيلفا في مصيدة التسلل.

واعترض لاعبو المنتخب الإسباني على عدم احتساب هدف من هذه التسديدة حيث كانوا يعتقدون ان الكرة عبرت خط المرمى ولكن الإعادة أثبتت أن الكرة لم تتخط خط المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للمنتخب الإسباني لإضافة هدف ثان وسط تراجع من المنتخب البرتغالي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات رونالدو وبرونو فيرنانديز واللذان أرهقا مدافعي المنتخب الإسباني ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني للمنتخب الإسباني عندما مرر خوردي ألبا كرة عرضية ارضية من الناحية اليسرى قابلها إنييستا بتسديدة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس روي باتريسيو.

وفي الدقيقة 42 سدد إيسكو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء المنتخب البرتغالي من الناحية اليمنى لكن كرته وصلت سهلة للحارس روي باتريسيو.

وعلى عكس سير اللعب نجح رونالدو فى تسجيل الهدف الثاني له وللمنتخب البرتغالي عندما لعبت كرة طولية استلمها جونزالو جويديس على حدود منطقة جزاء المنتخب الإسباني ليمررها إلى رونالدو الذي سدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى أخطأ ديفيد دي خيا حارس مرمى المنتخب الإسباني في التعامل مع الكرة لتمر من بين يديه وقدميه إلى داخل المرمى.

حاول المنتخب الإسباني تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب البرتغالي ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الإسباني 2 / .1

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني شن هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل واصل المنتخب البرتغالي الاعتماد على خطته الدفاعية والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وأسفرت الهجمات المتتالية للمنتخب الإسباني عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عندما لعب ديفيد سيلفا الكرة من ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء المنتخب البرتغالي في الناحية اليمنى هيأها سيرجيو بوسكيتس برأسه إلى كوستا الذي قابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

لم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن المنتخب الإسباني من تسجيل هدف التقدم عندما توغل إيسكو بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لكن مدافعي المنتخب البرتغالي أبعدوها من منطقة الجزاء لتتهيأ أمام ناتشو فيرنانديز على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليقابلها بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس روي باتريسيو قبل أن تسكن المرمى.

واستمرت محاولات المنتخب الإسباني بحثا عن إضافة هدف رابع يؤمن به النتيجة، في الوقت نفسه بدأ المنتخب البرتغالي في التخلي عن حذره الدفاعي قليلا بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأصبحت المباراة سجالا بين الفريقين ولكنهما لم يشكلا الخطورة المطلوبة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

ورغم وجود مناوشات هجومية من المنتخبين إلا أن اللعب ظل منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للمنتخب البرتغالي عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي المنتخب الإسباني إلى كريستيانو رونالدو ليخرج دي خيا من مرماه لإبعاد الكرة إلا أن بيكيه تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة قبل أن يسددها رونالدو من فوق الحارس لتصل إلى كواريزما إلا أن الحكم احتسب خطأ للمنتخب الإسباني بعد أن لمست الكرة يد كواريزما.

ورد المنتخب الإسباني في الدقيقة 82 عندما توغل ايجاو أسباس بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن روي باتريسيو كان لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 88 أنقذ رونالدو المنتخب البرتغالي من الهزيمة وسجل هدف التعادل عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم بعدما قام جيرارد بيكيه بعرقلة رونالدو على حدود منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية للمنتخبين من اجل إحراز هدف الفوز لكنهما فشلا في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 3/3 . (د ب أ).