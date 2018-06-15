اغتيال مسؤول في “الحشد الشعبي” جنوبي العراق

البصرة: قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين اغتالوا مسؤولاً في استخبارات “الحشد الشعبي”، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأوضح الملازم في الجيش، محمد خلف، للأناضول، أن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية اغتالوا مسؤولاً في استخبارات الحشد الشعبي (لم يفصح عن اسمه أو رتبته) وسط مدينة البصرة، ومن ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضاف خلف، أن “عملية إطلاق النار حصلت في تقاطع رئيسي وسط المدينة وأمام أنظار مدنيين”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهات التي تقف وراءه”.

وتعد البصرة، ذات الأكثرية الشيعية، من بين المناطق الآمنة نسبيا في العراق، وتشهد بين فترات متباينة عمليات اغتيال أو تفجيرات فضلا عن نزاعات مسلحة بين القبائل. (الأناضول)